Yozgat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Yozgat
Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Yerköy ilçesine bağlı Sarayköyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköyü'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Dolu yağışı sonucu meyve ağaçlarında hasar meydana geldi, ekili alanlarda beyaz örtü oluştu.
Sağanak, ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.