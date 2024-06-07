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Yozgat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kerem Yurdagül  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Yozgat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Yozgat

Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yerköy ilçesine bağlı Sarayköyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköyü'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Dolu yağışı sonucu meyve ağaçlarında hasar meydana geldi, ekili alanlarda beyaz örtü oluştu.

Sağanak, ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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