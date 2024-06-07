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Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Gökhan Çeliker  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Filistin'deki son duruma ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mustafa'nın telefon görüşmesinde, yarın İstanbul’da düzenlenecek Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki son durum ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü
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