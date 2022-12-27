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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 gözaltı kararı

Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 27.12.2022
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 gözaltı kararı

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 gözaltı kararı

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