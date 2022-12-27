Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ve Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/14.00/14.45/15.30/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılacak.
(Nevşehir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek ve keşifle ilgili sunum yapılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021" adlı haber bülteni yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Büyük Önder Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü
- Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir’i ziyaret edecek, Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlenecek.
- Atatürk'ün Ankara'ya gelişindeki ilk karşılanma noktası Keklikpınarı'nda kutlama töreni yapılacak, Ankara Tren Garı önünden Ulus Atatürk Anıtı'na Seğmenler Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek.
(Ankara/10.00/11.00/13.15/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası başlayacak; MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor ve Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçları yapılacak.
(Ankara/17.00/İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol maçı oynanacak.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye'de ilk kez 10-12 Mart'ta Kayseri Erciyes'te düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.