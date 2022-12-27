Dolar
18.70
Euro
19.91
Altın
1,804.66
ETH/USDT
1,222.70
BTC/USDT
16,872.00
BIST 100
5,504.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatına, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 100 il göç uzman yardımcısı alınacak.

Hamdi Çelikbaş   | 27.12.2022
Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların en az 4 yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmaları, 2021 veya 2022 KPSS'nin belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olması ve 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvurular 30 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak.

Yazılı sınav 29 Ocak Pazar günü Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne yaptırılacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.goc.gov.tr" adresinde yer alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak
Elon Musk 'Twitter Dosyaları' ifşaatlarını sürdürüyor
FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP'li yönetici Altun tutuklandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Benzer haberler

Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

Orman Genel Müdürlüğüne 224 daimi işçi alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kasımda 1437 yatırım teşvik belgesi verdi

Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Türkiye'deki 196 OSB için 2023'te uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Türkiye'deki 196 OSB için 2023'te uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi
Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet