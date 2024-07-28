Galata Köprüsü'ndeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Galata Köprüsü'nde seyreden hafif ticari aracın, park halindeki araçlara çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İstanbul
Galata Köprüsü'nde seyreden 34 EAC 148 plakalı hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarparak devrildi.
Kaza sonucu hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.