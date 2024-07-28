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Galata Köprüsü'ndeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Galata Köprüsü'nde seyreden hafif ticari aracın, park halindeki araçlara çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muhammed Gencebay Gür  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Galata Köprüsü'ndeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İstanbul

Galata Köprüsü'nde seyreden 34 EAC 148 plakalı hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarparak devrildi.

Kaza sonucu hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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