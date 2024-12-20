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Fatih'te metro alt geçidini kanalizasyon suyu bastı

Fatih'te kanalizasyon suyu basan metro istasyonu alt geçidini kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Alper Korkmaz  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Fatih'te metro alt geçidini kanalizasyon suyu bastı Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Topkapı-Ulubatlı Metro İstasyonu alt geçidindeki tuvalette kanalizasyon taştı. Taşan pis suyun yayıldığı alt geçidi kullanmak isteyen vatandaşlar, yolun karşısına geçemedi. Bazıları ise suyun içinden yürüyerek alt geçidi kullanabildi.

Su birikintisi nedeniyle karşıya geçemediğini söyleyen Sami Düzgün, "Su basmış ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Şu an orası su dolu, insanlar geçemiyor. Şimdi yolu kullanacağız. Koku var, pis su." diye konuştu.

Ekiplerin çalışmasıyla alt geçitteki su tahliye edildi.

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Fatih'te metro alt geçidini kanalizasyon suyu bastı

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