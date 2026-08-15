İşgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde yaz mevsiminin ortasında etkili olan şiddetli ve alışılmadık yağışlar nedeniyle sel meydana geldiği, kurtarma ekiplerinin mahsur kalanları tahliye ettiği bildirildi.

Kudüs'te yaz ortasında alışılmadık yağışlar sele neden oldu İşgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde yaz mevsiminin ortasında etkili olan şiddetli ve alışılmadık yağışlar nedeniyle sel meydana geldiği, kurtarma ekiplerinin mahsur kalanları tahliye ettiği bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağışlar özellikle Doğu ve Güney Kudüs'teki bazı bölgelerde sele yol açtı.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri, sel nedeniyle çeşitli noktalarda mahsur kalan kişilere yardım ederken, vatandaşlara bodrum katlarına ve otoparklara inmemeleri, su basan bölgelerde asansör kullanmamaları uyarısında bulundu.

Yetkililer ayrıca vatandaşlardan sel sularının aktığı kanallardan ve tehlike oluşturabilecek su birikintilerinden uzak durmalarını istedi.

Yağışların İsrail'in doğusundaki Ölü Deniz çevresini de etkilediği ve bölgede ağustos ayında daha önce görülmemiş bir sel yaşandığı belirtildi.

Kudüs'ün doğusundaki Ma'ale Adumim'deki meteoroloji istasyonunda bir saat içinde 21 milimetre yağış kaydedildiği, yağış miktarının daha sonra 25 milimetreye ulaştığı aktarıldı.

İsrail Meteoroloji Dairesi Başkanı Amir Givati, bölgedeki yağış, sel ve taşkın miktarlarının yılın bu döneminde görülmesi açısından "tarihi bir olay" olduğunu belirtti.

Givati, Kudüs bölgesinde ağustos ayında daha önce kaydedilen en yüksek yağış miktarının 1 milimetreyi geçmediğini, bunun yaklaşık 100 yıl önce Zeytin Dağı bölgesinde ölçüldüğünü ifade etti.