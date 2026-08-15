İsrail Başbakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda sivillerin öldürüldüğünü itiraf etti.

İsrail Başbakanlığı, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda sivilleri öldürdüklerini itiraf etti İsrail Başbakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda sivillerin öldürüldüğünü itiraf etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılar sonrasında bölgeye sivillerin yerleştirildiğini öğrendiği iddia edildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan İsrail askerlerine saldırı düzenleyip ateşkesi ihlal ettiği ileri sürülerek saldırı sonucunda 3 İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırıya karşılık vermek için hava saldırısı düzenlediği öne sürülen açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sivillerin öldürüldüğü itiraf edilerek, İsrail ordusunun Hizbullah'ın vurulan bölgeye sivilleri yerleştirdiğini saldırıdan sonra öğrendiği savunuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Hizbullah'ın Rıdvan birlikleri komutanlarından Ali Samir Hasan'ın hedef alındığı ve Hasan'ın ailesini kalkan olarak kullanması nedeniyle aile üyelerinin de saldırıda zarar gördüğü iddia edildi.

İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ve Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarına tepki gösterilmişti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.