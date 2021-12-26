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Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Erzincan'da etkili olan soğuk havanın etkisiyle Girlevik Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Barış Yalçınkaya   | 26.12.2021
Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu Fotoğraf: Barış Yalçınkaya/AA

Erzincan

Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Kente 35 kilometre mesafedeki şelalede, sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle boyları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Bölgeye gelen öğrenciler de soğuk havaya aldırış etmeden ortaya çıkan eşsiz manzarayı izledi, fotoğraf çekti.


Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Nazlıyar Bayram, gazetecilere, sınıf olarak Girlevik Şelalesi'ni gezmeye geldiklerini söyledi.

Buz tutan şelalenin yılın her döneminde farklı güzelliklere büründüğünü belirten Bayram, herkesin şelaleyi görmesi gerektiğini ifade etti.

Kerem Tekin ise kentte Dumanlı Yaylası, Girlevik Şelalesi gibi doğa harikası yerlerin bulunduğunu dile getirerek, herkesi Erzincan'a davet etti.

Merve Çelik da buz tutan şelalenin çok güzel göründüğünü aktardı.

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