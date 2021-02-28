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Gara şehidinin diploması ailesine verildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşlarından Sedat Sorgun'un diplomasını ailesine teslim etti.

Barış Yalçınkaya   | 28.02.2021
Gara şehidinin diploması ailesine verildi

Erzincan

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden (EBYÜ) yapılan açıklamaya göre, Rektör Akın Levent, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile Gara şehidi Sedat Sorgun'un Erzurum'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Levent, 2013 yılında EBYÜ'den mezun olan Sedat Sorgun'un diplomasını teslim ettiği şehit ailesini, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Erzincan Valisi Mehmet Makas ile telefonda görüştürdü.

Şehidin babası Nihat Sorgun'la görüşen Yıldırım, ailenin acılarını paylaştıklarını belirtti.

Sorgun ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Levent ve Okyar'a teşekkür etti.

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