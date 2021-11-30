Dolar
13.00
Euro
14.77
Altın
1,796.68
ETH/USDT
4,420.10
BTC/USDT
56,471.00
BIST 100
1,808.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Enez sahilinde lodos nedeniyle 7 kayık battı

Edirne'nin Enez ilçesinde lodos nedeniyle 7 kayık battı.

Ömer Çakıcı   | 30.11.2021
Enez sahilinde lodos nedeniyle 7 kayık battı Fotoğraf: Ömer Çakıcı - Anadolu Ajansı

Edirne

Lodos nedeniyle troller ve kayıklar Sultaniçe Limanı'na demir attı.

Şiddetini artıran rüzgar ve yağış kayıklara zarar verdi.

Limandaki 7 kayık parçalanarak battı. Kayıklarının battığını gören sahipleri üzüntü yaşadı.

Balıkçı İsmail Çakıcı, AA muhabirine, 50 yıldır Sultaniçe'de balıkçılık yaptığını ancak hayatında daha önce böyle bir fırtına görmediğini belirtti.

Çakıcı, "Gece boyu kayığımı kurtarmak için mücadele ettim. Ama maalesef arkadaşlarımızın 7 kayığı batarak parçalandı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna'ya göre, Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli
Prof. Dr. Oğuztürk: Virüsün bulaşıcılığının artması daha ölümcül olduğu anlamına gelmiyor
AB'nin 'aşılı herkese açık kapı' politikasına omicron engeli
Japonya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

Benzer haberler

Enez sahilinde lodos nedeniyle 7 kayık battı

Enez sahilinde lodos nedeniyle 7 kayık battı

Gemlik Körfezi'nde dalgaların oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de fırtına nedeniyle deniz taştı

Bolu'da kuvvetli lodos etkili oluyor

Bolu'da kuvvetli lodos etkili oluyor
İstanbul'daki lodos fırtınası nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar trafiğe çıkamayacak

İstanbul'daki lodos fırtınası nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar trafiğe çıkamayacak
Tekirdağ'da kuvvetli lodosta oluşan dalgalar nedeniyle sahili su bastı

Tekirdağ'da kuvvetli lodosta oluşan dalgalar nedeniyle sahili su bastı