Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,786.30
BTC/USDT
67,669.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı oyuncuları Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi.

Süleyman Elçin  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.

Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne özel video
Mısırlı akademisyenlere göre güçlenen Türkiye-Mısır ilişkileri Filistin meselesine olumlu yansıyor
Afyonkarahisar'da yola çıkan köpek kaza yaptırdı, 3 kişi yaralandı
Trakya Yarımadası'nda 2100'de deniz seviyesinin 1 metreden fazla yükseleceği öngörülüyor
Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 60 yaşındaki kadın yaralandı

Benzer haberler

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü

Bakan Özhaseki: Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet