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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşuyor
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Emine Erdoğan'dan "Küresel Kadınlar Forumu"na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Emine Erdoğan'dan "Küresel Kadınlar Forumu"na ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, katıldığı "Üçüncü Dubai Küresel Kadınlar Forumu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu hiç unutmamamız gerekiyor, kadın ve erkek, bir bedenin sağ ve sol ayağı gibi, bir kuşun kanatları gibi, bir bütünün iki yarısıdır. Birisi olmadan diğeri ilerleyemez. Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez."

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