Emine Erdoğan'dan "Küresel Kadınlar Forumu"na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, katıldığı "Üçüncü Dubai Küresel Kadınlar Forumu"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Şunu hiç unutmamamız gerekiyor: Kadın ve erkek, bir bedenin sağ ve sol ayağı gibi, bir kuşun kanatları gibi; bir bütünün iki yarısıdır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 27, 2024
Birisi olmadan diğeri ilerleyemez.
Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez.… pic.twitter.com/tHdCM4pXDn
Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şunu hiç unutmamamız gerekiyor, kadın ve erkek, bir bedenin sağ ve sol ayağı gibi, bir kuşun kanatları gibi, bir bütünün iki yarısıdır. Birisi olmadan diğeri ilerleyemez. Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.