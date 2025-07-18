Dolar
40.38
Euro
46.96
Altın
3,352.04
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. -VTR
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Çevre Şenliği'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "Geri dönüşüm sürecini dijitalle buluşturan bu uygulamayla artık atıklar dönüşürken hem doğa hem de ülkemiz kazanacak. DOA, çevreyle uyumlu yaşamın bir idealden öte, uygulanabilir bir gerçek olduğunu da ispatlıyor." ifadesini kullandı.

Mikail Bıyıklı  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Emine Erdoğan'dan Çevre Şenliği'ne ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye'de katıldığı Çevre Şenliği'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye Belediyesinin düzenlediği şenlikte, yakın zamanda hayata geçirilen Depozito İade Makinesi DOA'yı da deneyimlediğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şunları ifade etti:

"Geri dönüşüm sürecini dijitalle buluşturan bu uygulamayla artık atıklar dönüşürken hem doğa hem de ülkemiz kazanacak. DOA, çevreyle uyumlu yaşamın bir idealden öte, uygulanabilir bir gerçek olduğunu da ispatlıyor. Her yaştan vatandaşımızın sorumluluk aldığı bu örnek sistemde, küçük dokunuşların büyük dönüşümlere vesile olacağına yürekten inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü
Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Bakan Kurum: Ülkemizin, insanımızın öncelikleri bizim önceliğimizdir
Emine Erdoğan, Ümraniye Çevre Şenliği'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan Çevre Şenliği'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Çevre Şenliği'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet