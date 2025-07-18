Emine Erdoğan'dan Çevre Şenliği'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "Geri dönüşüm sürecini dijitalle buluşturan bu uygulamayla artık atıklar dönüşürken hem doğa hem de ülkemiz kazanacak. DOA, çevreyle uyumlu yaşamın bir idealden öte, uygulanabilir bir gerçek olduğunu da ispatlıyor." ifadesini kullandı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye'de katıldığı Çevre Şenliği'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye Belediyesinin düzenlediği şenlikte, yakın zamanda hayata geçirilen Depozito İade Makinesi DOA'yı da deneyimlediğini belirtti.
Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği “Çevre Şenliği”nde, yakın zamanda hayata geçirilen Depozito İade Makinesi DOA’yı da deneyimleme fırsatım oldu.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 18, 2025
Geri dönüşüm sürecini dijitalle buluşturan bu uygulamayla artık atıklar dönüşürken hem doğa hem de ülkemiz kazanacak.
DOA,… pic.twitter.com/QzO202PNhw
Erdoğan, paylaşımında şunları ifade etti:
"Geri dönüşüm sürecini dijitalle buluşturan bu uygulamayla artık atıklar dönüşürken hem doğa hem de ülkemiz kazanacak. DOA, çevreyle uyumlu yaşamın bir idealden öte, uygulanabilir bir gerçek olduğunu da ispatlıyor. Her yaştan vatandaşımızın sorumluluk aldığı bu örnek sistemde, küçük dokunuşların büyük dönüşümlere vesile olacağına yürekten inanıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.