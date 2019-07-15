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Atatürk Havalimanı'nda 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması
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Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,"Darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız" dedi.

Mehmet Tosun   | 15.07.2019
Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onlar, yetkiyi saraydan alıp halka verdiler. Ve dediler ki 'Hakimiyet bila kaydü şart milletindir.' Cumhuriyeti kurdular. Onlar, Cumhuriyetle de yetinmediler. Demokrasinin ilk adımını atmak üzere 1946'da çok partili yaşama geçtiler. Bununla da yetinmediler. Onlar, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' şiarından yola çıkarak sosyal demokrasiyi-sosyal devleti inşa etmeye çalıştılar. Ve bizler, darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Bu hedef, onların ve tarihin bize yüklediği sorumluluktur."

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