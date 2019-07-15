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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Suriye’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı ile Çobanbey’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenledi. Programa çok sayıda Suriyeli katıldı.

Ömer Koparan   | 15.07.2019
Suriye’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Halab

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Çobanbey’de Diyanet İşleri Başkanlığınca 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenledi.

Kilis’in Elbeyli ilçesi karşısında yer alan Çobanbey’de düzenlenen programa çok sayıda Suriyeli katıldı.
Başkanlığın Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş ve Büyük Çamlıca Camisi imam hatibi Kerim Öztürk’ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlitler ve neşideler okundu.

Programda ayrıca Osmaniye Envarulhamid Camisi müezzin kayyımı 3 sene önce 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi sela okudu.

Suriyeli alim İbrahim Salkini’nin sohbetinin ardından Çobanbey müftüsü hatim duası etti.

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Suriye’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu