Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde, 1-3 Şubat'ta en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı tespit edildi.
Ankara
Ege Denizi'nde, 1-3 Şubat'ta en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı tespit edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 1 Şubat saat 00.00'dan 3 Şubat saat 00.00'a kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti.
4,5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
4,4 büyüklüğünde iki deprem
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.45'te, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde art arda iki sarsıntı kaydedildi.
Depremlerin 7 ve 6,99 kilometre derinliklerde meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.