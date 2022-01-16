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Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde, 18,76 kilometre derinliğinde merkez üssü, Yunanistan'a 16,5 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 125,84 kilometre mesafede olduğu belirlen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burak Akay   | 16.01.2022
Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çanakkale

Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.48'de, Ege Denizi'nin açıkları olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 18,76 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Yunanistan'a 16,5 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 125,84 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi hafif şekilde hissettiklerini söyledi.

Yaptıkları ilk inceleme ve kontrollerde ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini ifade eden Doğan, ekiplerin ilçe genelindeki resmi kurum, okul ve hastane gibi yapılarla ilgili araştırmalarına devam ettiğini kaydetti.

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