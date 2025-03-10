Dolar
36.55
Euro
39.60
Altın
2,912.03
ETH/USDT
2,138.80
BTC/USDT
83,500.00
BIST 100
10,455.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kilis'te deprem sonrası 10 yeni okul inşa edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'te 10 yeni okul inşa edildi.

İbrahim Özcan  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Kilis'te deprem sonrası 10 yeni okul inşa edildi

Kilis

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis'te orta ve ağır hasar alan 36 okul ekiplerce kontrollü olarak yıkıldı.

Depremin hemen ardından eğitim kurumlarının ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 10 okul yeniden eğitim öğretime açıldı.

10 okulun da gelecek eğitim-öğretim yılında açılması planlanıyor

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, AA muhabirine, kentte deprem öncesi 210 okulda eğitim verildiğini hatırlattı.

Depremde orta ve ağır hasar gören 36 okulun ekiplerce yıkıldığını anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Geriye kalan 174 okulumuzda dönüşümlü olarak ikili eğitime devam ettik. Depremin ardından hızla devam eden eğitim yatırımlarımız kapsamında 10 okulumuzu bir yılda tamamlayıp öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine sunduk. İnşaatları devam eden 10 okulumuzu da önümüzdeki 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında açmış olacağız. İnşaatına yeni başladığımız 8 okulumuzu ise 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başında açmayı planlıyoruz."

Yapımı tamamlanan okulların açılmasıyla kentteki derslik sayısının 1728'e yükseldiğini belirten Altay, 2025 yılı yatırım programına alınan 16 okul binasının yapımı için gerekli izinlerin alındığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
PTT, Aynı Gün Teslim Projesi'yle 4 bin gönderiyi alıcısına ulaştırdı
Bölge adliye mahkemeleri kuruldukları günden itibaren 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
Yargıtay, eski sevgilisini rahatsız eden kişinin mahkumiyetini onadı
MİT tırlarının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası onandı
Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı

Benzer haberler

Kilis'te deprem sonrası 10 yeni okul inşa edildi

Kilis'te deprem sonrası 10 yeni okul inşa edildi

Nepal'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranı yüzde 53'e ulaştı

Deprem riskini azaltmak için her il özelinde master planı yapılması gerekiyor

Deprem riskini azaltmak için her il özelinde master planı yapılması gerekiyor
Fay hattı üzerindeki Erzurum'da kurulan merkezin verileriyle sağlam binalar oluşturulacak

Fay hattı üzerindeki Erzurum'da kurulan merkezin verileriyle sağlam binalar oluşturulacak
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet