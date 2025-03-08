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Dünya

Nepal'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Nepal'in Lobuche bölgesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeynep Katre Oran  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Nepal'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS), ülkenin Lobuche bölgesinin 98 kilometre kuzeydoğusundaki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, büyüklüğü 5,1 olan depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Ülke basınında deprem sonrası ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Dünyanın en yüksek dağlarına ev sahipliği yapan bölgede sık aralıklarla depremler meydana geliyor.

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