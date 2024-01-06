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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında saat 14.53'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 9,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edildi.

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