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İstanbul Valiliğinden afetzedelerin dönüşüne ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla kente gelen afetzedelerin illerine geri dönüşlerinde uçak ve kara yoluyla transferlerinin AFAD ile Valilik koordinasyonunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Berfin Kıraç  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
İstanbul Valiliğinden afetzedelerin dönüşüne ilişkin açıklama

İstanbul

İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla kente gelen afetzedelerin illerine geri dönüşlerinde uçak ve kara yoluyla transferlerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Valilik koordinasyonunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul'a gelen afetzedelerimizin illerine geri dönüşlerinde uçak ve kara yolu ile transferleri, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın deprem bölgesine ulaşım taleplerinin alınması için 39 ilçe kaymakamlığımızda tahliye ve başvuru birimleri oluşturulmuştur. Konuya ilişkin başvurular 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde ve 09.00-22.00 saatleri arasında şahsen ilçe kaymakamlıklarımıza yapılabilecektir."

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