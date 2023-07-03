Dolar
26.09
Euro
28.40
Altın
1,911.40
ETH/USDT
1,971.00
BTC/USDT
30,673.00
BIST 100
5,974.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Murat Karadağ  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Abepura bölgesinin 135 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

13 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Taşınmaz satış işlemleri yarından itibaren noterlerde yapılabilecek
Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisindeki patlamada 1 kişi öldü
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da orman yangınlarına karşı denetim ve bilgilendirme yapıldı
Hacıların yurda dönüşleri başladı

Benzer haberler

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Bakan Özhaseki: Bundan sonra yeni tedbirler alarak sıfır toleransla önümüze bakmamız icap ediyor

Tonga'da 6,9 büyüklüğünde deprem oldu

Depremin acı anılarını DSİ'nin İzmir kampında geride bırakmaya çalışıyorlar

Depremin acı anılarını DSİ'nin İzmir kampında geride bırakmaya çalışıyorlar
Depremzede kadınlar konteyner kentteki iş atölyesinde üretime katılıyor

Depremzede kadınlar konteyner kentteki iş atölyesinde üretime katılıyor
Çadır ve konteyner kentlerde zararlılara karşı ilaçlama AFAD ekiplerine emanet

Çadır ve konteyner kentlerde zararlılara karşı ilaçlama AFAD ekiplerine emanet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet