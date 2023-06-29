Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 16.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 5,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.