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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 16.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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