Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,831.50
BTC/USDT
29,047.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu

Edirne'de rüzgar ve kuvvetli sağanak etkili oldu.

Gökhan Balcı  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu Fotoğraf: Gökhan Balcı - AA

Edirne

Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanağa yakalanan vatandaşlar yağmurdan iş yerlerinin girişleri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle araçlar su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İlhami Ertem ve Güngör Mazlum Caddeleri su birikmesi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Yağmur öncesi etkili olan rüzgar nedeniyle Uzunkaldırım Caddesi'nde bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Sarayakpınar köyü yolunda da devrilen ağaç nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Edirne'de yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kentte hava sıcaklığının hafta boyunca mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da manav çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile sürüklendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da
Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu
Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı
Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı

Benzer haberler

Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu

Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu

Erzurum'da sağanak etkili oldu

Belçika'da temmuzda 21 gün yağmur yağdı

Ardahan'da sağanak etkili oldu

Ardahan'da sağanak etkili oldu
Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle gemiler limana sığındı

Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle gemiler limana sığındı
ABD'de fırtına nedeniyle 730'dan fazla uçuş iptal edildi

ABD'de fırtına nedeniyle 730'dan fazla uçuş iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet