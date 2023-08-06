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Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen 6 kişi yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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