Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda rahatsızlanan astsubay şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis'te rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
Ankara/Sivas
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis komutanlığında 29 Mart 2025 tarihinde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
March 29, 2025
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin ailesine acı haber verildi
Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis'te rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin (29) şehadet haberi Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.
Mehmetpaşa Mahallesi Hersek Sokak'ta şehidin annesi Dilek ve babası Mustafa'ya şehadet haberi askeri erkan tarafından iletildi.
Babaevi bayraklarla donatılırken, evin önüne taziye aracı konuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.