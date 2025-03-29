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Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda rahatsızlanan astsubay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis'te rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Utku Şimşek, Serhat Zafer  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda rahatsızlanan astsubay şehit oldu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Ankara/Sivas

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis komutanlığında 29 Mart 2025 tarihinde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin ailesine acı haber verildi 

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda görevde bulunan TCG Kemalreis'te rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin (29) şehadet haberi Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.

Mehmetpaşa Mahallesi Hersek Sokak'ta şehidin annesi Dilek ve babası Mustafa'ya şehadet haberi askeri erkan tarafından iletildi.

Babaevi bayraklarla donatılırken, evin önüne taziye aracı konuldu.

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Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda rahatsızlanan astsubay şehit oldu
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