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Gündem, Ramazan 2025

Hırka-i Şerif, dualarla ziyarete kapatıldı

Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ikindi namazı sonrası dualarla ziyarete kapatıldı.

Abdülkerim Güzel  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Hırka-i Şerif, dualarla ziyarete kapatıldı Fotoğraf: Abdülkerim Güzel/AA

İstanbul

Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ramazanın ilk cuması olan 7 Mart'ta ziyarete açılan kutsal emanete son günde de yoğun ilgi gösterildi.

Cami girişinde uzun kuyruklar oluşurken Hırka-i Şerif'i ziyaret eden bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ikindi namazının ardından dualarla ziyarete kapatıldı.

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Hırka-i Şerif, dualarla ziyarete kapatıldı

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