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Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Ahmet Çelik  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi Fotoğraf: Ahmet Çelik/AA

Düzce

Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 4 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

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