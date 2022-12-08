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Düzce'de depremin izleri siliniyor

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "acil yıkım" kararı verilen 899 konuttan 211'inin yıkımı tamamlandı.

Ömer Ürer, Sefer Demir   | 08.12.2022
Düzce'de depremin izleri siliniyor

Düzce

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremin ardından yapılan incelemelerde şu ana kadar 899 konutla ilgili yıkım kararı verildi.

"Acil yıkım" kararı verilen 211 konutun yıkımı tamamlanırken, belirlenen ve çevre güvenliği alınan diğer binalarda çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık tarafından evi yıkılan ve yıkılacak vatandaşlara, konteyner veya kira yardımları sürüyor.

Cumayeri ilçesinde iki katlı evi yıkılan Mensur Demirel, AA muhabirine, yetkililerin depremin ardından evine gelerek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Demirel, evle ilgili yıkım kararı verildiğini aktararak, "Devletimiz bizlere kira yardımı verdi. Baba evimiz sonucunda, ben de biraz duygulanıyorum yıkılırken. Canımıza bir şey gelmesin, sonuçta hasarlı ve yıkılacak." diye konuştu.

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