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Gündem, Asrın felaketi

Çerkezköylü sanayiciler deprem bölgesine yaşam alanı kuruyor

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki sanayiciler, gelen afetzedelere iş imkanı sağlamanın yanı sıra deprem bölgesinde 150 konteynerlik bir yaşam alanı da kurma kararı aldı. İlçeye gelecek afetzedelerin istihdamı da sağlanacak.

Uğur Arslan   | 15.02.2023
Çerkezköylü sanayiciler deprem bölgesine yaşam alanı kuruyor Fotoğraf: Uğur Arslan - AA

Tekirdağ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezleri depremlerde etkilenen bölgeler için yurdun dört bir yanından yapılan yardımlar devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki sanayiciler de afetin yaşandığı ilk andan bu yana gönderdikleri yardım tırları ile dayanışmaya destek verdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ayni yardımların yanı sıra bölgeye AFAD'ın koordinesiyle 150 konteynerlik yaşam alanı oluşturma kararı aldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlikle deprem yaralarının sarılacağını söyledi.

Bölgeye ayni yardımlarının sürdüğünü bunun yanında hem yaşam alanı oluşturma hem de istihdam anlamında katkılarının devam edeceğini ifade eden Sözdinler, "Yapacağımız konteyner yaşam alanlarının yanı sıra, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın da istihdamı için çalışıyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın barınmalarının yanı sıra istihdamları için de sanayicilerimiz ellerinden geleni yapacaklardır." dedi.

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