Dolar
18.85
Euro
20.20
Altın
1,843.30
ETH/USDT
1,548.30
BTC/USDT
22,113.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

Borsa İstanbul Grubu’ndan depremzedelere yardım

Borsa İstanbul Grubu'nca, 5 tırlık yardım ile arama kurtarma çalışmaları için jeneratör, kesici-delici hiltiler ve depremzedelerin ısınma ihtiyaçları için ısıtıcılardan oluşan 3 tırlık araç ve gerecin 2 gün içinde ulaştırıldığı bildirildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 15.02.2023
Borsa İstanbul Grubu’ndan depremzedelere yardım

İstanbul

Borsa İstanbul Grubu'ndan yapılan açıklamada, deprem sonrası hemen harekete geçen Borsa İstanbul Grubu'nun, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerine AFAD ile koordinasyon halinde, deprem bölgesinden gelen talepler doğrultusunda, 5 tırlık yardım ile arama kurtarma çalışmaları için jeneratör, kesici-delici hiltiler ve depremzedelerin ısınma ihtiyaçları için elektrikli ve tüplü ısıtıcılardan oluşan 3 tırlık araç ve gereci 2 gün içinde ulaştırdığı belirtildi.

Yardımların, depremlerde en büyük yıkımın gerçekleştiği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde Borsa İstanbul Grubu çalışanları tarafından, AFAD Deprem Koordinasyon kriz yönetim merkezlerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, bazı çalışanların deprem bölgelerinde gönüllü olarak çalışmalara katkı verdiği kaydedildi.

Açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi
Düzce'de 3 işçi servisi ile tırın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
Litvanyalı arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden İstanbul’a döndü

Benzer haberler

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi

Borsa İstanbul Grubu’ndan depremzedelere yardım

Çerkezköylü sanayiciler deprem bölgesine yaşam alanı kuruyor

MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, eğitime verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak

MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, eğitime verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak
Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge
Avusturyalı arama kurtarma ekibinden Laura Nusko, Türklerin misafirperverliğinden etkilendi

Avusturyalı arama kurtarma ekibinden Laura Nusko, Türklerin misafirperverliğinden etkilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet