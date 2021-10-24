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Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 24.10.2021
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölge genelinde, gece yarısından itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ağrı'da 1, Erzincan'da 3, Iğdır ve Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 24, Iğdır'da 22, Erzincan'da 21, Ağrı'da 18, Erzurum ve Kars'ta 17, Ardahan'da 14 derece olması bekleniyor.

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