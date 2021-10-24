Bakan Soylu, Hakkari'deki operasyonda ele geçirilen mühimmata ilişkin bilgi verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesine sızan ve etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ele geçirilen mühimmatlara ilişkin bilgi verdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Çukurca'ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar. İki M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 9 M-16 şarjörü, 1 patlayıcı ateşleme düzeneği. Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112'yi ararsanız getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız." ifadelerine yer verdi.
Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 24, 2021
▪️2️⃣ M-16 Piyade Tüfeği,
▪️4️⃣ El bombası,
▪️9️⃣ M-16 Şarjörü,
▪️1️⃣ Patlayıcı Ateşleme Düzeneği
Ayrıca talimatlarınız elimizde...
112'yi ararsanız, getiririz
veya
Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız. https://t.co/Cyt5WUAi6k
Hakkari'nin Çukurca sınırından sızan 2 terörist, dün J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.