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DMM'den, sosyal medyadaki asılsız iddialara karşı 5 dilde paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddialara karşı 5 dilde paylaşım yaptığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
DMM'den, sosyal medyadaki asılsız iddialara karşı 5 dilde paylaşım

Ankara

DMM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilgi kirliliğine karşı doğru ve güvenilir bilgiyi sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Bu amaçla Türkçenin yanı sıra 5 farklı dilde yayınlar yaparak, ulusal ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren konularda gerçekleri ortaya çıkarmayı sürdürüyor.

Özellikle Türkiye ve yine Türkiye'nin uluslararası arenada savunduğu konulara ilişkin asılsız iddialara karşı hızlı ve etkili şekilde doğrulama çalışmaları yürüten DMM, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için güçlü iletişim stratejisi izliyor.

Son olarak, İBB ile ilgili yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında, sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddialara karşı Merkez tarafından yapılan paylaşımlar, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Bu kapsamda, DMM, bilgi kirliliğini önlemek ve manipülasyonlara karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla doğru verileri kamuoyuyla paylaşıyor.

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