İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıkladığı "Ekonomik D-Day operasyonu"nun, Washington'un artan borç ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik krizini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

İran: ABD'nin "Ekonomik D-Day operasyonu" kendi krizini örtme çabası İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıkladığı "Ekonomik D-Day operasyonu"nun, Washington'un artan borç ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik krizini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik D-Day" olarak nitelendirilen girişimin ABD'nin "benzeri görülmemiş borç ve artan faiz maliyetlerinden kaynaklanan kendi krizinden bir dikkat saptırma" olduğunu ifade etti.

ABD'nin başarısız politikalarını sürdürmesinin Washington'a "daha fazla yenilgi" getireceğini savunan Erakçi, bunun aynı zamanda İranlıların ABD'ye yönelik düşmanlığını artıracağını kaydetti.

Erakçi, "ABD'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Bakan Yardımcısı Garibabadi: (ABD) Askeri savaş sonuç vermedi şimdi adını 'ekonomik savaş' koydular

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın yenilginin eşiğinde ve bir ipe bağlı olduğu" iddiasında bulunan ABD'nin, buna rağmen bütün müttefiklerinden yardım istediğini belirtti.

ABD'nin yanlış hesaplamalar yaptığını ifade eden Garibabadi, "Sorun, her seferinde örtbas etmek zorunda kaldıkları yanlış hesaplamalardır. Bunun için kendileri açısından daha büyük bir yenilgi yaratmak zorunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, ABD'nin İran'a yönelik askeri girişimlerinin sonuç vermediğini savunarak, "Askeri savaş sonuç vermedi, şimdi bir sonraki yenilginin adını 'ekonomik savaş' koydular." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada İran'a karşı "herhangi bir ülkeye uygulanmış en kapsamlı ekonomik operasyonu" başlatacağını duyurmuş ve İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere de ağır ekonomik sonuçlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.