Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,706.90
BTC/USDT
69,756.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM, "YKS soruları sınavdan önce paylaşıldı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sorularının, sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Şaduman Türkay  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
DMM, "YKS soruları sınavdan önce paylaşıldı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından, "YKS sorularının sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşıldığı" yönündeki iddialar ve bu konuda sosyal medyada yer alan görsellere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmalar neticesinde, paylaşılan ekran görüntüsü ve fotoğrafların 2024 YKS ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Bahse konu birçok görselin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) 'materyal web' sitesindeki deneme sınavları veya bazı özel eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarından alındığı tespit edilmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda benzer iddialarla dolaşıma giren bazı görsellerin yeniden "sorular çalındı veya satıldı" gibi iddialarla paylaşıldığı görülmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
DMM, "YKS soruları sınavdan önce paylaşıldı" iddiasını yalanladı
Aydın'da devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti
Şişli'de kontrolden çıkan nakliye kamyoneti eve çarptıktan sonra devrildi
Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı

Benzer haberler

DMM, "YKS soruları sınavdan önce paylaşıldı" iddiasını yalanladı

DMM, "YKS soruları sınavdan önce paylaşıldı" iddiasını yalanladı

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'nin ilk oturumu TYT öncesi sınav binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi

Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak

Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet