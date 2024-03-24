Dolar
32.02
Euro
34.66
Altın
2,165.36
ETH/USDT
3,320.50
BTC/USDT
64,102.00
BIST 100
9,111.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitingi'nde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Ömer Olcay  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasını yalanladı

Ankara

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'nde izinsiz pankart açan 5 kişilik grubun herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarıldığı ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmalarının sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da Bakanlığın bu yıl hizmete açtığı metroları 900 binden fazla kişi kullandı
Türkiye ve dünya gündemi
Kalkan-16 operasyonlarında 19 göçmen kaçakçısı yakalandı
İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de düzenlenen mitingde vatandaşlara telefonla seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de düzenlenen mitingde vatandaşlara telefonla seslendi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 119'uncu sayısını yayınladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in resmi açıklamasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in resmi açıklamasını yalanladı
İBB Başkan adayı Kurum: Kirli pazarlıklarla İstanbul'un kaynaklarını peşkeş çekmeye kalktılar

İBB Başkan adayı Kurum: Kirli pazarlıklarla İstanbul'un kaynaklarını peşkeş çekmeye kalktılar
İletişim Başkanı Altun: Çanakkale Zaferi'nin anlamını gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biri

İletişim Başkanı Altun: Çanakkale Zaferi'nin anlamını gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet