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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Milli Davamız Kıbrıs" paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Adası ve etrafından enerji kaynaklarındaki haklarını ve menfaatlerini koruduk, korumaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tuğba Altun  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Milli Davamız Kıbrıs" paylaşımı

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Milli Davamız Kıbrıs, Girişimci, İnsani ve Etkili Dış Politikamız" mesajıyla Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğine dair paylaşımda bulundu.

Yarım asırdır denenen federasyon çözüm modelinin artık uygun olmadığını Türkiye'nin Kıbrıs Türk tarafıyla vurguladığını belirten Çavuşoğlu, KKTC'nin "egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm" vizyonuna verdikleri kuvvetli desteğe dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" olarak kabul edilmesini sağladığını vurgulayarak, böylece KKTC'nin ilk kez anayasal adıyla bir uluslararası kuruluşa kabul edildiğinin altını çizdi.

46 yıldır kapalı olan Maraş'ın KKTC'ye yeniden kazandırılması için KKTC hükümetinin Maraş açılımını da desteklediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Adası ve etrafından enerji kaynaklarındaki haklarını ve menfaatlerini koruduk, korumaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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