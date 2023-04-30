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Sinop’ta yolcu otobüsü su kanalına devrildi, 16 kişi yaralandı

Sinop’ta, yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 30.04.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Sinop’ta yolcu otobüsü su kanalına devrildi, 16 kişi yaralandı Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu/AA

Sinop

Sinop’tan Kastamonu yönüne giden Fahrettin Ş. idaresindeki 34 FYE 957 plakalı yolcu otobüsü, Sinecan köyünde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri ağır 16 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolculardan Onur Özdemir, otobüsün bir anda yoldan çıkarak kanala doğru gittiğini belirterek, “Biz de ne oldu anlamadık. Şoför uyudu mu başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. Yolcular olarak hep birlikte ölümden döndük.” dedi.

Bu arada Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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