Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Samsunlular Buluşması programında konuşuyor.
logo
Gündem

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk ağır yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsmail Timur Çetintaş  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk ağır yaralandı

Sakarya

Umurbey Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden S.Ö. yönetimindeki otomobil, İnciksuyu Mahallesi Şeyhedabali Caddesi'ne ara sokaktan çıkan bisikletli 2 çocuğa çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan S.P (14) ve T.S (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yurt dışında seçimlere katılım) 14 Mayıs'ta yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum
Sinop’ta yolcu otobüsü su kanalına devrildi, 9 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Milli Davamız Kıbrıs" paylaşımı
Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk ağır yaralandı
Milli paraşütçü Orkut Baysal, Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk ağır yaralandı

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk ağır yaralandı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Elazığ'daki ilk teslimatı gerçekleşti

Alman makamlarının iki göçmen Müslüman çocuğu ailesinden ayırması tepki çekti

İngiltere'de otomobil üretimi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 6 arttı

İngiltere'de otomobil üretimi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 6 arttı
Konteyner kentin "Pamuk prensesi" depremzede miniklere oyunlarla moral oluyor

Konteyner kentin "Pamuk prensesi" depremzede miniklere oyunlarla moral oluyor
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet