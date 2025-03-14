"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" İstanbul'da sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", İstanbul'da devam ediyor.
İstanbul
Ümraniye Belediyesi Sergi ve Fuar Merkezi'nde, "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla düzenlenen tanıtım günleri, ikinci gününde de yoğun ilgi görüyor.
Etkinlikte Anadolu Ajansı, Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, THY ve üniversitelerin de aralarında olduğu 40'tan fazla kurum ve kuruluş yer alıyor.
Tanıtım günlerini ziyaret eden gençler, stantlarda görevli uzman kamu kurumu temsilcilerinden, kariyer planlamaları ve girişimcilik konuları hakkında bilgi alıyor.
Etkinlik kapsamında devletin sunduğu burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi desteklerin yanı sıra staj programları ve uluslararası proje destekleri gibi konularda da kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.
Öte yandan, tanıtım günleri kapsamında SOLOTÜRK gösteri ekibi de gençlerle bir araya geldi. Gösteri pilotları Binbaşı Murat Bakıcı, M. Erhan Aydemir, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen ile Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Muhammed Bölükbaşı deneyimlerini gençlerle paylaştı.
"Farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz"
Stantları ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, AA muhabirine, Aralık 2021'den beri farklı şehirlerde bu etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyledi.
Başar, "Samsun'dan Antalya'ya, Gaziantep'ten Van'a, Eskişehir'den Diyarbakır'a 24 büyük şehrimizde bu organizasyonumuzu 1,5 milyonu aşkın gencimizle birlikte gerçekleştirdik. 25'inci durağımız İstanbul. İstanbul'da gençlerimizle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." dedi.
Etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade eden Başar, şunları kaydetti:
"İletişim Başkanlığı olarak devletimizin, gençlerimize yönelik imkan tanıdığı destek, hibe, fon, burs, kredi gibi teşvik koşullarını birebir, yüz yüze anlatmak için buradayız. Bu sayede gençlerimizle kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken, devletimizin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Burada 44'e yakın kamu kurumu, üniversite, sivil toplum kuruluşu uzman ekipleriyle birlikte gençlerimizi bekliyor. İnşallah bayramdan sonra nisan ayında Aydın ve Isparta'da, mayıs ayında da Kahramanmaraş ve Trabzon'da yine bu etkinlikte gençlerimizle birlikte olacağız."
Öğrencilerin ilgisi
Tanıtım günlerini ziyaret eden öğrencilerden Mert Emirhan Kaya, etkinliği ziyaret ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Birçok standı gezme imkanı bulduğunu söyleyen Kaya, "Bütün stantlar gerçekten güzel, herkes ilgileniyor. Buranın havası çok güzel, insanın içindeki şuuru ve vatan sevgisini harekete geçiriyor." dedi.
Elvin Civelek ise "Okul gezisi için geldik. SOLOTÜRK var, dronlar, uçaklar, asker araçlar gördüm. Askerlerle fotoğraf çektirdim. Türk Hava Yolları vardı, onlardan bilgi aldım. Güzel oldu, merak ettiğimiz konular hakkında bilgi aldım." diye konuştu.
Efe Çapraz da arkadaşlarıyla etkinliği ziyaret ederek stantları gezdiklerini, teknoloji ve savunma başta olmak üzere çeşitli deneyimler yaşadıklarını dile getirdi.
Tanıtım günleri, saat 18.00'de sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.