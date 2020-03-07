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İletişim Başkanı Altun: Yunan kuvvetlerinin mültecilere karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Altun, "Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.03.2020
İletişim Başkanı Altun: Yunan kuvvetlerinin mültecilere karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, CNN International kanalında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iddialarına yanıt verdi.

Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz. Dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi olan Türkiye, Suriye ve diğer yerlerden gelen düzensiz göç dalgalarına karşı bir duvar görevi görmektedir.

Avrupa Birliği, 2016 mülteci anlaşmasında verdiği maddi destek ve gönüllü kabul gibi sözlerini tutmamıştır. Bunun sonucunda Türkiye, kaynaklarını Avrupa'ya giden mültecileri durdurmak yerine İdlib'den gelebilecek muhtemel bir dalgayı karşılamaya yönlendirmiştir. Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz, birilerini suçlamak yerine, düzensiz göçün temelinde yatan Suriye iç savaşını durdurmaktır."

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