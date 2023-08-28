Dolar
26.56
Euro
28.74
Altın
1,921.98
ETH/USDT
1,651.70
BTC/USDT
26,140.00
BIST 100
7,941.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Molde Teknik Direktörü Erling Moe ve futbolcu Martin Linnes, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarınki Galatasaray maçına ilişkin RAMS Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Erdal Türkoğlu  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu/AA

Hatay

Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, Yayladağı, İskenderun, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerindeki binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i andı
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda
Adana'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hyllarima Antik Kenti'ndeki kazılarda deprem izlerine rastlandı

Depremzede esnaf yöresel lezzetleri konteynere taşıdığı tezgahında sunuyor

Hatay'da depremlerde hasar alan iki katlı bina çöktü

Hatay'da depremlerde hasar alan iki katlı bina çöktü
Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı

"Asrın felaketi"ni yaşayan Hatay, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

"Asrın felaketi"ni yaşayan Hatay, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet