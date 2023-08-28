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Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Neriman Senanur Torun  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saat içinde Antalya'nın merkezinin ve doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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