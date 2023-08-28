Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saat içinde Antalya'nın merkezinin ve doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.