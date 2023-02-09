Dolar
18.83
Euro
20.29
Altın
1,882.52
ETH/USDT
1,638.10
BTC/USDT
22,738.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden 4 binin üzerinde depremzede, Antalya'nın Alanya ilçesindeki otellere yerleştirildi.

Mustafa Kurt   | 09.02.2023
Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Alanya Belediyesi Tosmur ek hizmet binasının Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürülmesinin ardından ilçeye gelen depremzedelerin belirlenen otellere yerleştirilmesi devam ediyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 ili etkileyen depremlerin "yüzyılın afeti" olarak adlandırıldığını, yıkılan evler nedeniyle barınma sorunu olduğunu, bu süreçte turistik işletmeler olarak vakit kaybetmeden organize olduklarını söyledi.

Tüm Türkiye'de evsiz kalan depremzedelere yer açıldığını aktaran Sili, çok sayıda depremzedenin, Samsun, Bodrum, Fethiye ve Antalya'ya gittiğini kaydetti. Alanya olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya genelinde toplantı yaptıklarını dile getiren Sili, "Tüm bölgede yaklaşık 50 bin oda toparlandı. Alanya bölgesinde de çok ciddi sayıda katkıda bulunduk ve 2 gün öncesinden itibaren tek tük gelen ama son iki gündür yoğun gelen talepleri karşılıyoruz. Şu anda Alanya bölgemizde 4 binin üzerinde konaklayan vatandaşımız var." diye konuştu.

Sili, depremzedeler için toplanan oda sayısından ziyade tüm Türkiye'de konaklama sektörünün yapmış olduğu bu refleksin son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Alanya olarak ilk bölge olmamız, yakın olmamız nedeniyle insanlar öncelikle bu bölgeye geliyorlar. Bizler de ilçemizde AFAD koordinasyonunu kaymakamlığa kurduk. Alanya Belediyesi ve sivil toplum örgütlerimizle bu konuya el atmış vaziyetteyiz. Buraya gelen vatandaşlarımız otellere yönlendiriliyor, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçları varsa onları gideriyoruz. Yani bir şekilde hepimiz el birliğiyle bu işi halletmeye çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki böyle felaketi biz ve hiçbir ülke yaşamasın."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor
İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Hatay'da 53 yaşındaki kişi depremin 75. saatinde kurtarıldı
Avrupa'dan Türkiye'ye ekip gönderen ülke sayısı 24'e çıktı

Benzer haberler

Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor

Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Avrupa'dan Türkiye'ye ekip gönderen ülke sayısı 24'e çıktı

Depremde yaralanan 6 kişi Adana'dan Ankara'ya ambulans uçaklarla getirildi

Depremde yaralanan 6 kişi Adana'dan Ankara'ya ambulans uçaklarla getirildi
Depremzedelere yardımlar vergi indirimine konu olacak

Depremzedelere yardımlar vergi indirimine konu olacak
TBMM Başkanı Şentop: Gün; birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür

TBMM Başkanı Şentop: Gün; birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet