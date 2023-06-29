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Datça'da makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan 6 uçak, 10 helikopterle karadan ise 50 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır, Durmuş Genç  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Datça'da makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla

Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı.


İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Yangına havadan 6 uçak, 10 helikopterle karadan ise 50 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.

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