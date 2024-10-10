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Beyrut'un merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mehmet Akif Aldoğan  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Akif Aldoğan/AA

Tekirdağ

Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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