Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tekirdağ
Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 20 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.