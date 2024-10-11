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Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fırat Çakır, Mehmet Akif Aldoğan  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ

Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 20 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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